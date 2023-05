Ceccarelli e Sostegni (Pd): "Sugli Oss decide il Governo. Servono risorse per le assunzioni"

“La Regione si assume tutte le responsabilità che gli spettano, ma non può modificare le leggi nazionali e neanche è autorizzata a battere moneta. Se i colleghi di Fdi vogliono che la Regione assuma immediatamente tutti gli operatori in graduatoria è come minimo necessario che il Governo ci trasferisca le risorse necessarie, anzichè ridurre il fondo sanitario nazionale”. Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli e il Presidente della Commissione sanità Enrico Sostegni, replicano al comunicato diffuso da Fdi sul tema delle graduatorie per gli operatori socio-sanitari.





Fonte: Toscana Consiglio Regionale