Centri estivi Uisp da giugno a settembre in programma a Empoli

L’estate si avvicina ed è pronto il programma dei centri estivi Uisp, che partiranno lunedì 12 giugno prossimo e andranno avanti fino a venerdì 8 settembre. Un’offerta ricchissima di attività ludico-sportive, laboratoristi, escursioni. Il programma rientra anche nel progetto della Uisp Empoli Valdelsa e sostenuto da CR Firenze “AbilitiAMO”, mirato all’inclusione di tutte e tutti attraverso lo sport con particolare attenzione al tema della disabilità.

I centri estivi si svilupperanno in due luoghi: una parte, infatti, sarà svolta all’interno del PalAramini di Empoli e una parte, che rientra nel palinsesto Verde Azzurro del Comune di Empoli, all’interno della scuola dell’infanzia e primaria di Serravalle. L’offerta sarà differenziata a seconda delle diverse fasce di età, dai 4 ai 14 anni. Sarà possibile sperimentare diverse discipline sportive (calcio, tennis, pallavolo, basket, pallamano, palla avvelenata, danza, atletica leggera, scherma, hockey, pattinaggio karatè e molte altre). Ma non mancheranno laboratori manuali e teatrali, attività ricreative e artistiche come pittura e collage e giornate in piscina, grazie alla collaborazione con diverse strutture e associazioni sportive. E poi escursioni e gite.

«Siamo felici di poter tornare ad offrire un ricco programma di attività estive per bambine e bambini del nostro territorio - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - crediamo che i centri siano un’opportunità di crescita per loro, ma anche per le famiglie. L’obiettivo è quello di far vivere momenti di condivisione, di socialità e divertimento a tutte e tutti i partecipanti grazie alla professionalità dei nostri educatori e operatori. Il punto di partenza di tutte le attività sarà il gioco, in virtù del suo valore intrinseco che agevola l’aggregazione, l’impegno, la collaborazione, l’apprendimento e naturalmente il divertimento».

IL PROGRAMMA. Le proposte sono tre.

La prima è il centro estivo Multisport, che si terrà al PalAramini in due momenti: dal 12 giugno al 28 luglio e dal 21 agosto all’8 settembre. L’orario sarà 8.30-17 con pranzo incluso e possibilità di entrata anticipata alle ore 8. Il costo è di 110 euro a settimana (senza presentazione Isee) e possono partecipare bambine e bambini di età compresa tra 6 e 14 anni.

Le altre due rientrano nel palinsesto Verde Azzurro del Comune di Empoli e si terranno alla scuola di Serravalle.

Il centro estivo Gioco, Natura e Avventura nella scuola dell’infanzia, andrà avanti dal 3 al 28 luglio con orario 8-16 oppure 8-13 (con pranzo incluso). Possono partecipare bambine e bambini nate/i nel 2017-2018-2019.

Il centro estivo Giochi e Tradizioni nel Mondo nella scuola primaria, andrà avanti dal 3 al 28 luglio con orario 8-16 oppure 8-13 (con pranzo incluso). Possono partecipare bambine e bambini nate/i tra il 2012 e il 2016.

I costi settimanali per entrambi questi centri estivi sono per l’intera giornata 80 euro (Isee inferiore a 11mila euro), 100 euro (Isee tra 11mila e 25mila euro) e 110 (Isee superiore a 25mila euro), mentre per la mezza giornata 60 euro (Isee inferiore a 11mila euro), 80 euro (Isee tra 11mila e 25mila euro) e 90 euro (Isee superiore a 25mila euro).

Per bambine e bambini da 6 anni in su è necessario il certificato medico non agonistico. Per iscrizioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici in via XI Febbraio 28/A a Empoli oppure scriverci a empolivaldelsa@uisp.it, chiamarci allo 0571/711533. Per tutte le informazioni visita il nostro sito www.uisp.it/empoli.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa