Furti nelle auto in sosta, nei guai due minorenni

Due 17enni di Firenze sono stati denunciati dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso su auto. Alle 23 del 24 maggio i due sono stati visti in via Monsignor Leto Casini mentre provavano a aprire due auto, parcheggiate lungo la strada. Da una di queste sarebbero riusciti a portar via un pacchetto di sigarette e un accendino. Gli agenti di via Zara hanno subito rintracciato i due che a seguito dei controlli sono stati trovati in possesso del magro bottino. Per i giovani, uno dei quali già noto alle forze di polizia, oltre alla denuncia è subito scattato il fermo per identificazione.