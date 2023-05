I vigneti di Impruneta danneggiati dalla grandine

Ancora pioggia e grandine sulla provincia di Firenze. La perturbazione avvenuta tra le 12 e le 13 di oggi ha colpito anche le coltivazioni nelle colline e i vigneti. Particolarmente gravi i danni riportati a Impruneta, dove secondo Coldiretti, “chicchi di ghiaccio, grandi come noccioline, hanno ferito i frutti e troncato i rami delle viti”.

Coldiretti, poi, ha aggiunto come le grandinate nelle campagne siano estremamente dannose in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni. “Un evento climatico avverso che si ripete sempre con maggiore frequenza e a cambiare è la dimensione dei chicchi aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri blocchi di ghiaccio. Lo scorso anno, in Italia, solo nelle aziende agricole assicurate i danni provocati dalla grandine hanno raggiunto la cifra record di oltre mezzo miliardo di euro".