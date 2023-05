Il Chebicché di Lucia Mostardini arriva al MMAB di Montelupo

Sabato 27 maggio alle ore 11.00 il MMAB ospiterà una presentazione tutta speciale de "Il Chebicché - sembra ma non lo è" di Lucia Mostardini, da un'idea di Pietro Masoni. Oltre all'autrice e al suo ideatore, infatti, saranno presenti le educatrici della Cooperativa Indaco che daranno vita a una vera e propria rappresentazione scenica del libro, coinvolgendo i bambini nella storia! A seguire, laboratorio a tema, per giocare con i colori, con le forme e con gli oggetti. Ingresso libero e gratuito.

Una presentazione speciale per un libro ancor più speciale: il Chebicché è una storia che parla di quando ci sentiamo esclusi e non apprezzati, crediamo di non essere abbastanza, siamo sopraffatti da emozioni negative. Non solo, il Chebicché racconta anche del coraggio e della forza di guardare dentro a questo vortice, accettando l’aiuto di qualcuno, e riusciamo a trovare la nostra strada e la stima in noi stessi.

“Il Chebicché” è un racconto che parla di diversità e di emozioni, di reazioni e di consapevolezza, della capacità di cogliere il bello di ognuno e anche di sé stessi.

Non è facile riconoscere e gestire le emozioni, soprattutto quando sono così forti da sopraffarci o quando sono troppo dolorose. E allo stesso tempo non è facile per nessuno accettare la diversità – sia nostra che degli altri – e comprendere la ricchezza che sta dietro ad ogni caratteristica.

La diversità ci fa paura: se riguarda noi stessi ci piacerebbe essere il più possibile uguale agli altri, se riguarda gli altri si trasforma spesso in diffidenza.

L’omologazione rasserena. Però a ben vedere appiattisce la realtà.

Capire e sperimentare la ricchezza e la positività delle differenze sin dall’infanzia è una pratica fondamentale, favorisce il benessere e la crescita dei bambini e permette di vedere e comprendere la bellezza di un mondo a colori, assolutamente irregolare e tutto diverso.

Per l'occasione, l'autrice donerà alcune copie del libro in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) ai nidi e alle scuole dell'infanzia di Montelupo.

Per info: 0571 - 15 90 301 oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

"Abbiamo fortemente voluto IL CHEBICCHE' a Montelupo, perché è un libro/porta verso il mondo che vorremmo. Un piccolo libro, una meraviglia grande. Scaturito dalla parola inventata da un bambino, queste poche pagine sono un viaggio incantato e verissimo. Un libro da far conoscere, anche agli adulti disponibili a mettersi in discussione. Un libro che insegna molto, con una semplicità solo apparente", afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa