Carabiniere colpisce con un calcio in faccia un ragazzo fermato

Ha tirato un calcio in faccia a un giovane già fermato e in terra. Dopo il caso di Milano, arriva la denuncia di una vicenda simile a Livorno. Un video diventato virale (grazie a Welcome to Favelas) mostra un fermo in strada operato da due carabinieri: nelle immagini si vede uno dei due militari sferrare un calcio in faccia a una persona bloccata da un collega delle forze dell'ordine.

I due carabinieri ripetono al fermato più volte la parola 'Fermo' mentre è a terra. Il giovane, mentre viene ammanettato e un militare lo tiene per il collo, urla: "Mi fa male la gamba". E poi: "La gente mi guarda, così mi fanno le foto".

L'Arma dei Carabinieri afferma che "tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell'Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo".