Lucca protagonista sui media internazionali: "Meta incantevole"

Proprio nei giorni della candidatura a Capitale italiana della cultura 2026, Lucca riceve nuovi omaggi internazionali che, ancora una volta, pongono la città delle Mura al centro dell’attenzione mediatica, che ne esalta bellezze e virtù.

I frutti di un lavoro di promozione scrupoloso e programmatico, attuato dall’assessorato al turismo e dagli uffici competenti del Comune di Lucca in campo nazionale e internazionale, con una particolare attenzione alla stampa di settore.

Il noto quotidiano del Regno Unito The Daily Telegraph ha infatti dedicato un approfondimento alle città d’arte toscane, con parole al miele per Lucca, che secondo il destination expert e giornalista Tim Jepson “offre le consuete bellezze italiane - arte, architettura, cibo e vino - racchiuse all’interno di splendide e caratteristiche mura medievali e senza la fastidiosa folla di altre città italiane”. “Macché Firenze e Siena, è Lucca il vero gioiello toscano”, prosegue l’articolo: un chiaro invito a scoprire dal punto di vista storico, artistico ed enogastronomico la città, definita una destinazione assolutamente imperdibile per chi approda in Toscana e più in generale in Italia.

Anche la prestigiosa rivista olandese Margriet ha dedicato un ampio spazio a Lucca, con parte della redazione che ha soggiornato in città per raccontare al meglio le bellezze caratteristiche e gli itinerari consigliati sul territorio. Nell’approfondimento si legge “ecco perché tutti vogliono venire qui”, e si racconta del “fenomeno Lucca” come una città letteralmente sbocciata negli ultimi tempi e sempre maggiormente apprezzata a livello internazionale. Lucca viene definita “bellissima e incantevole”, evidenziandone le caratteristiche di città d’arte immersa nel verde.

“Lucca ha finalmente visibilità e obiettivi all’altezza della sua bellezza – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – La candidatura a capitale della cultura e l’attenzione internazionale sempre maggiore che stiamo riscontrando sono il frutto di una programmazione attenta, volta ad innalzare Lucca come meta di riferimento per cultura, arte e sostenibilità. Siamo certi che queste vetrine internazionali contribuiranno ad accrescere ulteriormente i trend turistici, che vedono una costante ed inarrestabile ascesa della nostra città”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa