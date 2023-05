Ludicomix 2023, modifiche temporanee alla viabilità cittadina

Manca davvero poco alla diciottesima edizione di “Ludicomix 2023”. Il 27 e il 28 maggio, la manifestazione, patrocinata da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli, invaderà il centro storico di Empoli, celebrando l'universo dei fumetti, dei giochi e della cultura pop.

Un evento che da sempre richiama un gran numero di partecipanti e per questo saranno adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina, al transito e alla sosta.



VIABILITA’ – Con ordinanza 305 del 24 maggio 2023 (https://bit.ly/3MVFmjr) entrano in vigore le seguenti disposizioni: dalle 14 alle ore 01:00 o comunque fino al completo spazzamento delle aree nel giorno 27 maggio 2023, e dalle 14 alle 21 o comunque fino al completo spazzamento delle aree nel giorno 28 maggio 2023 in via Dei Neri, all’intersezione con via Leonardo Da Vinci, divieto di transito con obbligo di svolta a dx in direzione via Cavour; Piazza della Vittoria, all’altezza via Tinto da Battifolle metà piazza lato bar Vittoria, divieto di transito con obbligo di svolta a sx per chi proviene da via Tinto da Battifolle, divieto di sosta per tutti i veicoli; Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.



Inoltre, dalle 17.30 alle ore 01:00 o comunque fino al completo spazzamento delle aree nel giorno 27 maggio 2023, e dalle 17.30 alle 20 o comunque fino al completo spazzamento delle aree nel giorno 28 maggio 2023 in via Tinto da Battifolle, all’altezza di via Salvagnoli, divieto di transito di tutti i veicoli; via Salvagnoli, intersezione con via Pievano Rolando, divieto di svolta a sinistra in via Tinto da Battifolle con obbligo di svolta a destra verso via Pievano Rolando per i veicoli provenienti da piazza Gramsci; via Curtatone e Montanara, all’altezza di piazza della Vittoria, obbligo di svolta a destra in via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili; lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL all'intersezione con via Carrucci; piazza Guido Guerra, area parcheggio di fronte all’accesso principale del Palazzo delle Esposizioni, divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 del giorno 26 maggio 2023 alle ore 24:00 del giorno 28 maggio 2023 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività; via Bisarnella, tratto compreso tra il civico n.4 e l’intersezione con via Pievano Rolando, divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 del giorno 26 maggio 2023 alle 12 del giorno 27 maggio 2023 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle varie attività.



Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa