Motocross Santa Barbara, torna il Campionato toscano dopo il rinvio

Dopo che la prima data del 30 aprile è stata annullata a causa delle previsioni fortemente caratterizzate dal maltempo, con piogge che avrebbero rovinato non solo la competizione ma anche lo spettacolo, il Campionato Toscano Motocross torna questo fine settimana.

Il locale Moto Club Pellicorse, organizzatore della manifestazione, è al lavoro sul circuito internazionale Santa Barbara del Comune di San Miniato, con eccezionale impegno dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, per consentire ai piloti di gareggiare in pista in sicurezza nonostante il caldo brusco che sta annunciando temperature primaverili anche sopra la media.

Si riparte ancora dalla classifica ereditata dalla precedente prova aretina del 12 marzo scorso e si attendo tanti concorrenti per questa due giorni all’insegna non solo dell’adrenalina tipica delle gare, ma anche dell'aggregazione rappresentando una sorta di ritrovo anche per i piloti che quasi ogni weekend si danno appuntamento sui paddock di tutta Italia per divertirsi, praticare sano agonismo in moto ma anche per vincere.

La gara rappresenta per molte delle classi in programma, la seconda prova della stagione e tra queste, le classi MX1, MX2, 65 Cadetti e Debuttanti, 85 Senior e Junior e Primi Passi, Challenge MX1 e MX2, 125 Junior.

In campionato la situazione è ancora tutta da delinearsi stabilmente, ma le indicazioni provvisorie vedono questo ordine. Tra gli Expert MX1 è Marco Pioli in testa al campionato dopo l’affermazione in entrambe le manche disputate nella precedente prova. Lo seguono Donnini e Cherubini. Sempre in categoria MX1 ma Fast, Lorenzo Cucini guida la graduatoria con le due precedenti manche dominate davanti a Lazzeri e Cicogni. Ancora per la MX1 stavolta Rider, Manuele Poli è in testa davanti a Borgioli e Maestrini.

La categoria MX2 vede capolista in classe Expert con due manche vinte Francesco Ranieri, davanti a Ciani e Gonnelli, mentre in classe Fast Nicola Salvini prevale sugli inseguitori Cipriani e Cape. Marco Giannini è l’esponente principale della classe Rider, davanti a Bigozzi e Pieri. Infine, sempre per la MX2, Francesco Bassi è in testa su Iacopi nella Elite.

Grandi sfide anche nel comparto Junior 125, dove Simone Mancini vanta due vittorie di manche davanti al rappresentante locale Samuele Mecchi (MC Pellicorse), Davide Brandini e l’altro pilota locale Gabriele Barbieri (MC Pellicorse).

I più giovani del minicross 85 Senior vedono al comando Andrea Uccellini con due vittorie parziali su Orsi e Alamanni, mentre nella Junior 85 in graduatoria spicca il nome di Federico Sartini, che anticipa Mescolini e Montagni ma tutti con lo stesso ricavato.

Ancora Minicross, stavolta Cadetti, con Nicolas Baldini al comando, con due manche vinte, davanti a Finocchiaro e Masi. Infine i Debuttanti, che vedono capeggiare Giulio Giomi su Santi.

Ma l’attenzione sarà anche per i numerosi piloti della zona e quelli iscritti al Moto Club Pellicorse che potranno contare sul sostegno del pubblico locale sfruttando questa importante occasione per fare un balzo in graduatoria mettendosi in luce.

Accessibile è rimasto il prezzo dei biglietti di ingresso della domenica, in vendita presso il circuito come biglietto unico a € 5.

Il programma, concentrato nella giornata di domenica 28 maggio, si aprirà con i piloti in pista per le prove libere e subito dopo le cronometrate a partire dalle ore 8:15. Mentre dalle 10:45 si abbasseranno i cancelli per disputare la sequenza delle manche decisive che si protrarrà fino al pomeriggio.