Operazione “Stazioni Sicure” in Toscana: oltre 1300 i controlli della Polfer

Controllate 1.369 persone, 1 indagato, 2 depositi bagagli controllati e 43 bagagli ispezionati: è questa l’attività svolta in Toscana nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, organizzata nella giornata del 24 maggio dal Servizio Polizia Ferroviaria a livello nazionale, mediante il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono utilizzando il mezzo ferroviario.

Gli operatori che il Compartimento Polfer per la Toscana ha impegnato per il controllo di 51 scali ferroviari sono stati 158.

Le attività, mirate al controllo di bagagli e passeggeri, sono state effettuate anche con l’impiego delle unità cinofile della Questura di Firenze e l’utilizzo di metal detector.

Nel corso dell’operazione straordinaria, dedicata al contrasto delle attività illecite ed alla prevenzione dei reati, nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, è stato denunciato un cittadino straniero per il reato di ricettazione, mentre due sono stati segnalati alle autorità competenti per essere stati trovati in possesso di 6 grammi di sostanza stupefacente.