Rapina e minacce in piena notte a Firenze: arrestato 23enne, denunciato 15enne

Rapine, resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni aggravate: a Firenze la polizia ha arrestato un 23enne di origini egiziane e ha denunciato un 15enne di origini tunisine.

Dopo la mezzanotte di giovedì 25 maggio un giovane da poco maggiorenne stava passeggiando in piazza Stazione. Si sarebbe trovato di fronte un ragazzo col volto coperto. Quest'ultimo, assieme a un complice, avrebbe ostacolato il passaggio del 18enne per poi strappargli dal collo la catenina d'oro. La vittima non si sarebbe data per vinta, ma a quel punto uno dei due malviventi - il 23enne - avrebbe tirato fuori un coltello cercando di colpirlo. Nel frattempo l’altro giovane in sua compagnia avrebbe serrato minacciosamente i pugni contro il resto dei presenti.

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione di una volante della polizia. I due ladri si sono dati alla fuga e ne è nato un breve ma concitato inseguimento finito nella vicina via Fiume. I fuggitivi non hanno reso facile il lavoro degli agenti neanche una volta bloccati, assestando una serie di calci e gomitate contro i poliziotti.

Durante il controllo, dalla tasca della felpa della persona accusata di essere il materiale autore della rapina, è immediatamente saltato fuori il coltello multiuso verosimilmente impugnato pochi attimi prima, ma della refurtiva apparentemente non vi era traccia.

Il giovane sarebbe stato per tutto il tempo con i denti serrati. Alla fine, per parlare, il 23enne ha dovuto per forza di cose aprire la bocca dalla quale sono uscite ben due catenine d’oro: una era quella del 18enne al quale è stata restituita; per l’altra sono invece in corso accertamenti sulla provenienza, non escludendo che possa anche in questo caso trattarsi del bottino di un analogo colpo.

Il maggiorenne, già noto alle forze di polizia, è finito in manette, il minore al momento è stato invece denunciato e affidato ad un Centro specializzato per la sua età.