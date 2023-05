Sovigliana, lavori in piazza della Pace: cambia la viabilità

Al via il cantiere per la sistemazione di Piazza della Pace a Sovigliana.

Per consentire i lavori, sono previste, per le giornate di venerdì 26 e sabato 27 maggio, alcune modifiche alla viabilità:

l’istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata in viale Togliatti, dal civico n. 180, direzione Vinci fino a via Leonardo da Vinci all’altezza del civico n. 14, dalle ore 10 alle ore 20 del giorno 26/05/2023; l’istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata in via Leonardo da Vinci direzione Empoli, dal civico n. 23, fino a viale Togliatti all’altezza del parcheggio della casa del Popolo, dalle ore 8 alle ore 16 del giorno 27/05/2023; l’istituzione temporanea di divieto di transito in viale Togliatti, dal civico n. 180, direzione Vinci, fino a via Leonardo da Vinci all’altezza del civico n. 14, dalle ore 10.30 alle ore 20 del giorno 26/05/2023; l’istituzione temporanea di divieto di transito in via Leonardo da Vinci direzione Empoli, dal civico n. 23, fino a viale Togliatti all’altezza del parcheggio della casa del Popolo, dalle ore 8 alle ore 16 del giorno 27/05/2023; l'istituzione temporanea di divieto di transito agli autocarri con massa complessiva di 35 ql. all’uscita della rotatoria (posta sull’incrocio SP 13-SP 43), direzione Empoli via Leonardo da Vinci. Il traffico veicolare in direzione di Empoli di autocarri con massa superiore di 35 ql sarà indirizzato in via P. Nenni; il traffico veicolare in direzione di Vinci sarà indirizzato nelle seguenti vie: via R. Sanzio, via P. Grocco, via G. Galilei, via A. Volta, via Comunale;quello in direzione di Empoli sarà indirizzato nelle seguenti vie: via F. Turati, via della Costituente, via Empolese, via Battisti. Sarà comunque garantita in caso di urgenza, emergenza e soccorso l'immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia;

La realizzazione di nuova pavimentazione lungo la SP 13 “Montalbano”, in corrispondenza di Piazza della Pace a Sovigliana prevede la sostituzione dell'attuale manto stradale con uno nuovo (costituito da conglomerato

bituminoso rosso ottenuto con inerti frantumati e con l'aggiunta di ossido di ferro), il ripristino dei paletti pedonali dissuasori divelti, il ripristino della segnaletica orizzontale.

“Questo intervento permetterà di rendere più efficiente e sicuro il tratto di strada della Provinciale 13 “Montalbano”, capiamo i disagi ma i lavori saranno concentrati in soli due giorni” afferma l'assessore ai Lavori pubblici Vittorio Vignozzi.