Techno System tra innovazione e export: festa per il 40esimo compleanno

Realizzazioni e forniture pregiate, dallo Juventus Village di Torino a grandi acciaierie in medio Oriente, da Acquaworld, il primo parco italiano al coperto, ad ospedali come quello di Verona. E poi il Liberty Tower di Milano, l’Università Tor Vergata di Roma e tante altre aziende in giro per il mondo. Tutto all’insegna del calore. Lo scambiatore di calore è infatti il contesto in cui lavora Techno System, nata a Certaldo nel 1983 che si appresta a celebrare un compleanno importante: 40 anni. E guarda avanti con i programmi innovativi su temi importanti come dispositivi anti legionella o per il recupero di calore nel riscaldamento delle piscine e nelle lavanderie industriali.

La festa di compleanno si terrà il 26 maggio alle 17 presso la sede dell’azienda, in via Toscana 160 a Certaldo. Insieme al presidente del consiglio di amministrazione, Carlo Boccacci, e a tutti i membri, ci saranno il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, Paola Castellacci, presidente Confindustria area Empolese Valdelsa, Enrico Sostegni, consigliere regionale. La serata sarà coordinata da Francesca Pinochi, giornalista. E poi ci sarà un grande ospite, Arnaldo Mangini, attore comico, clown, content creator, campione di follower su Instagram (1,6 milioni) e soprattutto su Tik Tok con oltre 30 milioni di follower.

Parlando di innovazione, la festa del 40esimo compleanno di Techno System sarà anche il momento in cui saranno illustrati i moduli innovativi anti legionella e per il recupero di calore dalle acque di scarico delle piscine e delle lavanderie industriali su cui l’azienda ha lavorato nell’ultimo anno.

“40 anni di storia vuole dire aver superato difficoltà, determinate da tanti elementi diversi in una storia così lunga, anche dai limiti infrastrutturali di questo territorio – osserva Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo - 40 anni vuole anche dire credere nella propria capacità imprenditoriale, di innovazione e credere nel luogo in cui si ha la sede: la Valdelsa, Certaldo. Le aziende che vanno avanti per la loro capacità di innovazione, per la capacità di rischiare, fanno sì che ci sia crescita e tenuta nell’economia del territorio. Ed è dunque evidente che quello che festeggiamo venerdì 26 maggio sia un compleanno importante che rappresenta simbolicamente una storia complessa fatta di grandi risultati e successi per la Techno System, leader riconosciuto nel settore degli scambiatori di calore. Noi siamo orgogliosi e onorati di averla qui. Buon compleanno e buon futuro”.

Chi è Techno System

Dal primo brevetto che risale al 1982, dal 1983 Techno System progetta, produce, collauda e vende scambiatori di calore a piastre in Italia e tutto il mondo. Direttamente dalla sede di Certaldo. L’azienda esporta un po’ dappertutto nel mondo a partire dall’Europa, negli Stati Uniti, in America Latina, in particolare in Brasile, in Africa, Groenlandia, Asia, Australia. Portando ovunque il nome di Certaldo, la città di Boccaccio, dove è nata e dove tiene le sue radici profonde.

Oggi l’azienda realizza, installa oltre 2000 scambiatori all’anno. In settori diversi: l’industria alimentare per il trattamento termico di fluidi come latte, birra e succhi di frutta. Ed ancora, acqua calda sanitaria e riscaldamento piscine, teleriscaldamento e prodotti personalizzati. È possibile fare anche il bilancio termico da soli con il programma di calcolo condiviso sul web.

L’export è importante per questa azienda che conta un fatturato di circa 4 milioni all’anno in costante crescita negli ultimi anni e uno staff di circa 20 persone. Dopo il prototipo del primo scambiatore dal nome ormai mitico di TS 500, l’azienda ha continuato a innovarsi e ad espandersi in questo settore, diventando un leader riconosciuto. Insomma l’idea di Carlo Boccacci, fondatore e oggi presidente del consiglio di amministrazione, è andata lontano. E il caso ci ha messo lo zampino. Basta pensare che Carlo Boccacci da studente di ingegneria rifiutò di fare proprio un progetto di scambiatore di calore a fascio tubiero. "Nel lavoro facevamo frese ed utensili per il legno – racconta - Mi sono però di nuovo imbattuto in un dépliant di scambiatori a piastre. Lavorando quindi in un settore del tutto estraneo, l’aver progettato e realizzato uno scambiatore a piastre, senza avere avuto a disposizione né presse né stampi, mi ha dato veramente la spinta per provarci".

"Lavorare con il calore, fisicamente parlando, non è certo alla portata di tutti e questo ha favorito e favorisce ancora oggi Techno System che si è sempre dimostrata profonda conoscitrice del problema- fa notare Boccacci - Compiamo 40 anni, la nostra è una azienda ancora giovane con uno staff quarantenne che con passione e dinamicità continua a scommettere sulla tecnologia, sull’innovazione e sulla lungimiranza che da sempre caratterizza il nostro modo di lavorare. Quindi, 40 anni per continuare a guardare avanti".

Plus di Techno System è l’innovazione. Un esempio è il programma anti legionella per l’eliminazione di batteri e virus presenti nelle tubazioni e nei sistemi ad accumulo. La sua diffusione può essere contrastata con adeguati cicli di trattamento termico dell’acqua fino a 70°C. Techno System ha studiato la soluzione più sicura, facile ed economica per ottenere il risultato.

Nata nel 1983, i risultati non sono tardati ad arrivare. Durante la seconda partecipazione alla Fiera Internazionale di Milano del 1986 Techno System fu visitata dai numeri uno del settore “calore” che notarono subito le novità presentate: guarnizioni non incollate, possibilità di ottimizzare le portate nei due circuiti e le pressioni di esercizio più elevate.

Gli scambiatori a piastre ispezionabili sono il prodotto principale dell’azienda e sono tutti garantiti per 24 mesi contro i 12 normalmente previsti dalle leggi vigenti. Nati per la pastorizzazione del latte, per la quale sono tutt’ora utilizzati, sono ormai da tempo impiegati in molteplici applicazioni e per i fluidi più disparati. Il loro “segreto” è l’elevata turbolenza che si genera all’interno dei circuiti e questo consente di aumentare sensibilmente l’efficienza dello scambio termico. Ciò permette di avere delle apparecchiature molto più compatte ed economiche rispetto ad altri tipi di scambiatori.

Tutti gli scambiatori e gli assiemi Techno System sono costruiti e certificati secondo la Direttiva Europea PED (2014/68/EU). Techno System, grazie alla certificazione ISO 9001:2015 e alla procedura approvata da DNV ha ottenuto il Modulo H1, può progettare, costruire e collaudare in autonomia scambiatori ed assiemi fino alla massima categoria di rischio IV (solo per la categoria IV occorre comunque far approvare il progetto). Tutto questo significa tempi certi di consegna e riduzione dei costi.