Aveva 24 anni Francesca Rossi, la ragazza originaria di Manciano (Grosseto) ritrovata morta nel suo appartamento a Bologna. Non sono chiare le cause della morte e per questo l'autorità giudiziaria ha deciso per degli esami autoptici sulla salma. La giovane era stata adottata assieme alla sorella, entrambe di origini indiane. La sorella vive ancora nel Grossetano.