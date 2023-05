Empoli partecipa alla Marcia a Barbiana

Nell’ambito del centenario dalla nascita di Don Lorenzo Milani, domani, sabato 27 maggio 2023 si terrà la XXII edizione della “Marcia a Barbiana”, a Vicchio (Fi), insignita dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e patrocinata da Anci, Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Unione montana dei comuni del Mugello.

«Abbiamo bisogno oggi più di sempre di avere modelli ed esempi da seguire e da insegnare – ha dichiarato la sindaca del Comune di Empoli, Brenda Barnini -. La figura di Don Milani è una guida che più passano gli anni più cresce, una straordinaria lezione di vita e di valori a cui ispirarci. Come amministrazione comunale abbiamo sempre investito molto nei servizi educativi e nella scuola seguendo proprio la lezione di Don Milani come strumento di crescita umana e di riscatto sociale».

Il Comune di Empoli parteciperà all’evento, rappresentato dal presidente del Consiglio comunale, Alessio Mantellassi, accompagnato dal gonfaloniere che sorreggerà il Civico Gonfalone.

«I cento di anni dalla nascita di Don Milani sono l’occasione per riscoprire Barbiana, visitarla e apprendere il modello scolastico di Don Lorenzo – ha affermato Mantellassi -. Sono anche l’occasione per rilanciare il grande impegno di tutti coloro che in questi anni hanno consentito che non si disperdesse il patrimonio di riflessioni e di impegno educativo profuso da Don Lorenzo, per la costruzione di una scuola a servizio di tutti. Parteciperò molto volentieri anche per affermare di nuovo il valore universale della scuola, rivolgersi a tutti e dare a tutti l’occasione di crescita culturale ed educativa».