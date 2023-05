Evade dai domiciliari, due giorni dopo protesta sotto il Comune per avere una casa: finisce in carcere

Ieri la Polizia di Stato ha arrestato una cittadina italiana in esecuzione di un provvedimento di aggravamento delle misure cautelari emanato dalla Corte di Appello di Firenze.

La donna, 27 anni, aveva già una misura cautelare riguardante reati legati allo spaccio di stupefacenti, che le imponeva l'obbligo di rimanere nel comune di Viareggio e di restare a casa sua dalle ore 20 alle ore 07. Tuttavia, a causa di una lite avuta con sua madre, si era allontanata dalla sua abitazione sin dal 13 maggio scorso.

Nel frattempo, il 15 maggio, la donna aveva attirato l'attenzione dei media quando si era incatenata all'esterno del comune di Viareggio per reclamare un'abitazione assegnata dall'Amministrazione Comunale, lamentando di dormire per strada o in alberghi.

Ieri mattina, il personale del Commissariato di Viareggio ha rintracciato la donna in conformità all'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Firenze e l'ha arrestata, accompagnandola al carcere di Pisa.