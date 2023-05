La conclusione de Le Vie in Rosa 2023 nell'Empolese

Anche se con difficoltà causata dal maltempo delle settimane scorse, sabato 27 e domenica 28 Astro porta a temine il grande progetto de Le Vie in Rosa 2023.

Fucecchio si darà appuntamento alle 14.30 di sabato 27 in piazza Montanelli e percorrerà le vie del centro storico. Quasi a fine percorso dopo la salita del Parco Corsini, zona Limonaia/Collegiata, è stato organizzato un momento per una breve esibizione della SDA Danza UISP e sarà un modo per fare una bella foto ricordo con tutti i partecipanti per poi tornare in Piazza Montanelli per i saluti.

Mentre domenica mattina ore 9 Capraia e Limite si troverà in piazza Pertini per partire verso Montelupo F.no da dove partirà alle ore 10.00 circa la passeggiata verso Empoli sull’argine dell’Arno. Dal Parco di Serravalle di Empoli intorno le ore 10 prenderà il via la passeggiata che, sempre sull’argine dell’Arno, si congiungerà a quella di Montelupo in arrivo nella zona Golf. Sempre alle ore 10 anche Montaione darà inizio ad una passeggiata che dal Centro storico si dirigerà verso le campagne limitrofe per condividere e contribuire al progetto di Astro.

La scorsa domenica hanno sfidato le nuvole i comuni di Gambassi Terme e Vinci che hanno riunito tanti amici per passeggiare in compagnia ottenendo anche quest’anno un bel successo. Nel Valdarno a causa del maltempo le passeggiate non sono state fatte ma continua la vendita delle T-shirt, e prossimamente sarà organizzato un evento per contribuire oltremodo al progetto di Astro. Si ricorda che le T-shirt si potranno trovare nei negozi e alle Associazioni di volontariato indicati sulle locandine oltre prima della partenza.

Si ringraziano gli sponsor che stanno contribuendo al sostegno della manifestazione e tutti coloro stanno acquistano le magliette. Ad oggi sono stati raccolti con le passeggiate e le vendite oltre 18.800 euro grazie a tutti i negozi che si sono resi disponibili nel Circondario Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore, alla UISP Empolese e Zona del cuoio che nei corsi Afa ha divulgato la raccolta fondi.

La Zignago Vetro spa che è sempre disponibile al sostegno dei progetti di Astro, oltre ad Acqua del Tesorino, Belardi Arredamenti, Berni srl ,Hostage srl, Green Bar, Miriam2 srl, Pellemoda srl, Marcket Carta Empoli, IV San Bernard e altri.

Fonte: Ufficio Stampa