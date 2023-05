La Polisportiva I’Giglio inaugura nuova zona sportiva a Castelfiorentino

Tantissimi anni di progetti per la comunità e tanti nuovi servizi per i cittadini: un traguardo importante per la Polisportiva I’Giglio che ha arricchito a livello strutturale il proprio Comune di Castelfiorentino, con la realizzazione di una nuova opera all’interno del proprio Circolo tennis/padel in Viale Roosevelt 26, di un campo da beach volley, soccer e tennis. Domenica 4 Giugno alle ore 17.30 l’inaugurazione.

Per la prima volta nel Comune di Castelfiorentino è stato pensato alla realizzazione di un campo polivalente e innovativo. Questi nuovi servizi arricchiscono ulteriormente l’offerta delle attività sportive che la Polisportiva I’Giglio rivolge a tutti, e in particolare agli appassionati di sport, compiendo un’azione di grande valore sociale. Presso il circolo oltre ai campi da padel e tennis è presente un campo da beach volley, che potrà essere usato anche per tornei o partite per beach soccer e tennis soccer nuove discipline e nuove opportunità anche per la stagione estiva oramai alle porte.

“Siamo entusiasti di aver fatto questo investimento ci permette di aumentare i servizi sportivi del paese per tutte le fasce di età. Tutto ciò ha comportato un grande impegno da parte di volontari, consiglieri e soci che si sono adoperati per ultimare il campo da beach e non solo, anche l’area del bar è stata integrata con una super tettoia in legno. Ringrazio tutta la Polisportiva per questo risultato. Questo nuovo spazio sarà un valore aggiunto per il nostro paese”.

Sottolinea il Presidente. La Polisportiva I’Giglio si mostra, ancora una volta, un’associazione sportiva attenta e pronta a mettersi in gioco per offrire alla cittadinanza la possibilità di strutture e spazi. Note sono queste aree come punti di aggregazione, basti pensare ad accordi con le scuole oppure la realizzazione di tornei, per rendere lo sport parte della vita quotidiana di tutti. Per Domenica 4 Giugno è programmata l’inaugurazione alle quale saranno invitate le istituzioni, le altre società sportive del paese e tutti i cittadini. Il taglio del nastro alle 17.30 sarà accompagnato da un brindisi e a seguire verranno fatte delle esibizioni da alcuni semiprofessionisti.

Dopo di che il campo sarà aperto a chiunque voglia provare e divertirsi. Per prenotare il campo bisogna rivolgersi al nostro ufficio oppure direttamente dal sito.

Fonte: Ufficio Stampa