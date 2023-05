Timenet cresce: il fatturato sale a 11,7 milioni

Timenet, azienda empolese specializzata in servizi di connettività internet e voce per professionisti e imprese, continua a crescere. Lo rivela il bilancio d’esercizio del 2022 in cui la società ha registrato un valore della produzione di 11,7 milioni di euro con un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente e un utile netto pari a circa 800mila euro mentre l’EBITDA si attesta a 1,8 milioni di euro con un EBITDA Margin pari al 15,7%.

“Per noi si tratta di una crescita importante, sono soddisfatto dei risultati ottenuti – commenta Franco Iorio, Presidente e Amministratore di Timenet S.p.A. - L’andamento positivo della società è stato ottenuto anche grazie a due fattori fondamentali: investimenti mirati e una strategia di marketing orientata a rendere il nostro brand sempre più noto al mercato e a soddisfare le necessità, in continua evoluzione, dei nostri clienti. Il nostro successo è una testimonianza dell'efficacia delle nostre strategie e degli sforzi collettivi del nostro team”.

Consapevole del determinante apporto dei suoi dipendenti e collaboratori al raggiungimento di questi risultati, Timenet ha deciso di esprimere l’apprezzamento per il lavoro svolto aggiungendo, al consueto riconoscimento di risultato, un ulteriore incentivo su base semestrale in riferimento all’indice di fedeltà della clientela che è in rapporto inversamente proporzionale alla percentuale delle disdette per cui tanto più bassa è quest’ultima, tanto più alto è l’indice. Il progetto è stato sottoposto tramite Confindustria alle sedi competenti e a breve è attesa l’approvazione ufficiale. Attualmente Timenet ha un organico complessivo di circa 60 persone.

“Il nostro indice di fedeltà è eccellente, ma possiamo sempre migliorare. È lo specchio del nostro modo di lavorare e del rapporto con la clientela da tutti i punti di vista per cui è fondamentale il contributo di ciascuno – spiega il Presidente Iorio - L’indice sarà calcolato a cadenza semestrale in riferimento a quello del 2022 e se sarà uguale o più alto sarà riconosciuto un premio ai dipendenti nella busta paga del mese di luglio a seguito del risultato registrato al 30 giugno e poi, successivamente, nella busta paga di gennaio 2024 in base al calcolo effettuato nel secondo semestre di quest’anno”.

Timenet, che anche nei momenti difficili della pandemia ha sempre promosso iniziative di welfare per sostenere i propri dipendenti, con questo progetto vuole sottolineare l’importanza del lavoro in team per i risultati raggiunti e il perseguimento degli obiettivi futuri della società nella consapevolezza di appartenere ad un settore in continua evoluzione.

“Le nuove tecnologie, i nuovi trend dettati dei consumatori e le sfide emergenti richiedono una risposta tempestiva – conclude Iorio - Siamo determinati a stare al passo con le nuove esigenze che di volta in volta si presenteranno e a fornire soluzioni sempre all'avanguardia, affrontando le sfide future con determinazione per restare al passo con le tendenze del mercato e per consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership nel settore”.

Fonte: Ufficio Stampa