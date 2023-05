Controlli di carabinieri e guardia di finanza a Castelfiorentino in zona stazione: trovati 70 grammi di hashish

Nella serata di giovedì 25 maggio i carabinieri ed i finanzieri di Castelfiorentino, coadiuvati dai carabinieri di Empoli e dall’unità antidroga del Nucleo Cinofili della guardia di finanza di Firenze, hanno effettuato un serrato servizio coordinato di controllo del territorio. Le forze dell’ordine hanno concentrato i propri sforzi nella zona della stazione ferroviaria, monitorando ogni criticità relativa alla sicurezza pubblica. Sono stati controllati diversi mezzi e persone.

Nei pressi di un’aiuola, inoltre, l’unità antidroga del Nucleo Cinofili della Guardia di Finanza ha rinvenuto una busta contenente circa 70 grammi di hashish, già suddiviso in più involucri in cellophane pronti per la vendita, abbandonata verosimilmente da un soggetto fuggito alla vista dei militari. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e repertata.