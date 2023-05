Rubano giubbotti di marca spaccando le vetrine: arrestato un 19enne di Santa Croce e un 25enne di Empoli

Alle 05 di stanotte, una residente ha segnalato alla polizia un furto nel negozio 'Garage', in via Mercanti a Pisa. Due individui, vestiti di bianco, stavano fuggendo dopo aver rubato cinque giubbotti di marca, del valore di 250 euro ciascuno, dalle vetrine appena distrutte grazie all'utilizzo di un tombino.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i fuggitivi lungo borgo Stretto in direzione del ponte di Mezzo/Mezzogiorno. I ladri indossavano proprio giubbotti appena rubati. I due hanno lasciato gocce di sangue sulla vetrina infranta. Le pattuglie di polizia sono quindi intervenute sul posto e hanno arrestato i due sospetti mentre tentavano di raggiungere la stazione ferroviaria. Si tratta di due cittadini senegalesi residenti in Italia, il primo un 19enne residente a Santa Croce sull'Arno, con precedenti per stupefacenti, e il secondo un 25enne senza precedenti penali residente a Empoli. I giubbotti sono stati restituiti al proprietario del negozio.

I sospetti sono stati portati in tribunale, dove il giudice ha convalidato l'arresto. A seguito della richiesta di tempo per la difesa, il giudice ha rinviato l'udienza e ha imposto al 19enne la misura cautelare dell'obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri di Santa Croce sull'Arno, mentre il secondo soggetto è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Empoli. Per entrambi è stata avviata anche la procedura per l'applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa, firmata dal Questore, per un periodo di tre anni.