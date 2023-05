Un canoista fiorentino di 71 anni è stato tratto in salvo da carabinieri e guardia venatoria, lungo il parco del fiume Bisenzio, a Signa. All'altezza di via Delle Molina e via Viaccia, l’uomo, stava incontrando difficoltà a risalire a terra a causa della forte corrente contraria ed è stato necessario, così, l’intervento di soccorso da parte del personale della guardia venatoria, in servizio di controllo nel parco fluviale, e dei carabinieri.