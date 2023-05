A Certaldo la sala consiliare è in memoria di Denise Latini

Commozione palpabile ieri, domenica 28 maggio, a Certaldo per l’inaugurazione della sala consiliare intitolata a Denise Latini, che è stata la prima donna presidente del Consiglio comunale certaldese e un punto di riferimento importante per la politica locale. La cerimonia è avvenuta direttamente nel municipio, recentemente ristrutturato e ultimato quindi con l’apertura di questo ultimo spazio: una sala del Consiglio comunale completamente rinnovata e funzionale, adeguata al suo ruolo centrale nella rappresentatività della comunità.

Presenti cittadini e cittadine, membri della Giunta e del Consiglio comunale, l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, oltre ad amici e familiari. Tutti hanno ricordato la capacità di andare oltre le parole di Denise e il suo impegno, soprattutto nella difesa degli ultimi, il profondo valore delle istituzioni, nelle quali credeva con determinazione. In particolare, ha preso parte al Consiglio comunale per quindici anni, di cui cinque da presidente.

Il prof. Luca Baccelli ha parlato di quello che Denise definiva “il mio sogno e il mio progetto”: la scuola a Daga Dialaw, villaggio rurale a circa 100 chilometri da Dakar, che adesso porta il suo nome, le cui attività sono coordinate da operatori qualificati da un’associazione della provincia di Como, I Bambini di Ornella, che da molti anni opera in Senegal, in particolare nel sistema educativo. “Questo progetto sta continuando a crescere, grazie al lavoro di tante persone, tante realtà e tante iniziative, come lo spettacolo che si è tenuto al Teatro Boccaccio lo scorso novembre e che si ripeterà anche quest’anno”, ha spiegato.

Ad arricchire la mattinata anche l’intervento di Martina Dani, che ha letto il discorso di apertura del Consiglio comunale di Certaldo, pronunciato il 29 giugno 2009 da Denise.

“Vorrei ringraziare tutti i presenti e la famiglia di Denise che ci è stata vicino nell'organizzazione di un momento così importante – ha detto il sindaco Giacomo Cucini -. Importante perché noi stamattina inauguriamo una sala consiliare che, dopo tantissimi anni, torna ad essere un luogo centrale anche fisicamente della vita democratica, perché torna nel palazzo principale delle istituzioni. Ed è estremamente importante perché l’idea del rifacimento del Consiglio comunale, che è il centro in assoluto della vita democratica di un paese, nasce da lontano e nasce anche con Denise”.

“Ringrazio il Consiglio comunale per aver deciso all’unanimità di intitolare questa sala a Denise, che è un esempio di rispetto profondo per le istituzioni e per tutte le parti. Un esempio che tutti dobbiamo avere presente, pensando alla deriva di una politica spesso becera e che alimenta, anno dopo anno, la distanza con i cittadini e i loro reali problemi”, ha aggiunto.