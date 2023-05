Ballottaggio Pietrasanta, diventa sindaco Giovannetti con il 55,9%

L'unico comune della provincia di Lucca al voto, e quindi anche l'unico ad andare al ballottaggio, in questa ultima tornata elettorale era Pietrasanta. E oggi il risultato è netto: a vincere è Alberto Stefano Giovannetti con il 55,9% dei voti.

Il sindaco uscente Alberto Stefano Giovannetti, sostenuto al secondo turno da tutto il centrodestra tradizionale dopo un primo turno diviso, era dato per favorito contro il giovane candidato del centrosinistra Lorenzo Borzonasca. Giovannetti aveva preso il 45,43% dei voti al primo turno, Borzonasca un 35% spaccato.

“Dobbiamo subito metterci al lavoro - ha commentato Giovannetti, circondato, in municipio, da sostenitori, amici e tanti cittadini - per completare il lavoro di questi anni. Dobbiamo lavorare sui 37 milioni del Pnrr, ci sono tanti lavori da iniziare, portare avanti e completare.

Dal punto di vista amministrativo, dovrò assegnare le deleghe per la giunta che avevo già annunciato nei soli nominativi e ci sarà l’elezione del presidente del consiglio comunale. Sono felice, sollevato. Sono contento di vedere tutta questa gente qui in municipio a festeggiare. E’

stata una campagna elettorale lunga, in alcuni momenti molto pesante e faticosa. Ma tutta la squadra, in maniera compatta, ha portato al risultato di oggi: abbiamo lavorato tanto, tutti hanno dato il massimo, mi hanno dato l'energia per credere, sempre, in questo risultato. Non c’è stato mai un momento in cui questa squadra è mancata e questo è stato bello e importante per me. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno creduto in me e nel progetto che ho presentato per

Pietrasanta: voglio restituire questa fiducia alla città con 5 anni di lavoro intenso”, ha concluso Giovannetti.



Nel dettaglio al ballottaggio Alberto Stefano Giovannetti ha totalizzato 5.809 voti (55,94%) mentre lo sfidante Lorenzo Borzonasca 4.575 voti (44,06%). Sono stati quindi 10.671 i voti validi, 65 le schede bianche, 222 le schede nulle.