Ballottaggio Pisa, riconfermato sindaco Michele Conti

Due settimane dopo il primo turno, è stato annunciato il vincitore delle elezioni comunali a Pisa. E' Michele Conti che si è affermato con il 52,3% sull'avversario.

Per quindici voti mancanti all'appello il sindaco uscente Michele Conti del centrodestra non è riuscito ad affermarsi al primo turno contro lo sfidante di centrosinistra Paolo Martinelli.

Conti ha ottenuto il 49,96% dei voti validi con 20091 preferenze personali, Martinelli il 41,12% con 16.534 voti. Le schede nulle sono state 471 e quelle contestate 25. Sono serviti 3 giorni di verifiche con anche alcuni presidenti di seggio richiamati a spiegare i dati presentati.

Paolo Martinelli: "Mobilitazione straordinaria, abbiamo recuperato ma non è bastato"

"Abbiamo messo in campo una mobilitazione straordinaria e in moltissime zone della città abbiamo recuperato molto rispetto al primo turno. Purtroppo non è bastato, ma quasi metà degli elettori ha sostenuto un nuovo modo di fare politica e una nuova idea di città. L’impegno che oggi voglio assumermi è quello di non disperdere questo patrimonio. Il sindaco Conti ha vinto, a lui rivolgo i migliori auguri per il governo dei prossimi anni, nell’interesse della città, di tutta la città, anche di chi è in maggiore difficoltà. La nostra attività di opposizione dentro e fuori il Consiglio comunale sarà ferma e rigorosa, ma responsabile ed è importante che le forze che hanno sostenuto il nostro progetto mantengano la spinta unitaria che le ha animate in questa battaglia. Voglio ringraziare tutti gli straordinari volontari e le volontarie di questa campagna, moltissimi, per il loro lavoro infaticabile e tutti gli elettori e le elettrici che ci hanno votato. A loro dico che non ci rinchiuderemo nel palazzo e nelle dinamiche di potere, continueremo a fare attività nei quartieri e a dare voce alla città"

Conti: "Abbiamo dimostrato che a Pisa esiste una classe dirigente che sa governare"

“Schlein e Conte sono venuti a Pisa parlando di test nazionale. La risposta dei pisani nelle urne è stata chiara. Oggi possiamo dire che non si trattano le città come cavie da laboratorio e che quel test è stato sonoramente sconfitto dal buongoverno della nostra amministrazione e da un progetto concreto per la città che permetterà a Pisa di diventare ancora più europea e innovativa. Anche a Pisa abbiamo dimostrato che esiste una classe dirigente che sa governare le nostre città e i territori, che sa attirare la società civile e che è pronta a farsi carico delle responsabilità che le sfide future richiederanno”.

“I risultati di Pisa ma anche delle altre città dimostrano che c’è lo spazio per la costruzione di un’altra Toscana, a partire dal buonsenso, dal coinvolgimento dei cittadini e dal buongoverno delle città capoluogo”.

Angelo Rossi (segretario regionale PLI): "Soddisfatti dei risultati"

Il Partito Liberale Italiano (PLI) è lieto di annunciare con grande soddisfazione la vittoria di Michele Conti, sostenuto dal nostro partito, nel ballottaggio per le elezioni del sindaco di Pisa. Questa affermazione rappresenta un significativo passo avanti per il PLI nella nostra continua lotta per promuovere i principi fondamentali del liberalismo, dell'equità e dell'efficienza amministrativa. La candidatura di Michele Conti ha incarnato perfettamente gli ideali liberali, dimostrando una profonda dedizione al progresso sociale, all'innovazione economica e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Pisa. La sua vasta esperienza nel settore pubblico e la sua lungimiranza nel comprendere le sfide contemporanee hanno fatto di lui la scelta ideale per guidare la città nel prossimo mandato.

Questa vittoria rappresenta anche un riconoscimento tangibile del lavoro instancabile svolto dai nostri militanti, volontari e sostenitori che, con il loro impegno costante, hanno contribuito alla promozione dei valori liberali e all'espansione del nostro movimento in tutta la città di Pisa. Il PLI è determinato a lavorare in collaborazione con il sindaco Michele Conti per realizzare un programma amministrativo basato sulla libertà individuale, l'innovazione, l'equità sociale e la tutela dell'ambiente. Insieme, ci impegneremo per promuovere politiche che favoriscano la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, l'accesso all'istruzione di qualità e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Cogliamo l'occasione per congratularci con Michele Conti per la sua straordinaria vittoria e per l'impegno dimostrato durante la campagna elettorale. Siamo fiduciosi che, con la sua leadership, Pisa raggiungerà nuove vette di successo e prosperità. Il Partito Liberale Italiano (PLI) guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, convinto che la vittoria di Michele Conti rappresenti solo l'inizio di un percorso di crescita e sviluppo per Pisa e per la Toscana.