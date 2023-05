Castelfranco è verdearancio: San Martino vince il Palio dei Barchini con le Ruote

Contrada San Martino vince il Palio dei Barchini con le Ruote a Castelfranco di Sotto. La Contrada San Bartolomeo si è aggiudicata invece il premio per il Palio Rosa e la migliore sfilata. È stata una gran giornata quella di domenica 28 maggio per il comune del Cuoio, che ha richiamato in piazza Garibaldi centinaia di persone per uno degli eventi più attesi.

"Come Comune abbiamo fortemente aiutato e sostenuto il Palio perché rappresenta una parte importante dell’identità di Castelfranco, una tradizione che ci unisce e coinvolge" ha detto il sindaco Gabriele Toti. Il primo cittadino ha parlato di questo palio come il primo vero palio della ripartenza: "Tutte le Contrade erano schierate per sfidarsi con spirito di correttezza e rispetto, e il pubblico (passata la pandemia) era libero di vivere questa giornata con la spensieratezza e il trasporto che merita".

Ancora Toti: "Vedere Piazza Garibaldi piena di persone di ogni età tifare e applaudire per atleti e atlete è stato un vero spettacolo. Come spettacolare è stata la sfilata storica davvero curatissima in ogni dettaglio e di altissimo livello. Ringrazio tutti coloro hanno fatto fatte dell’organizzazione dell’evento, un ringraziamento anche agli uffici comunali che hanno supportato la realizzazione del Palio".