Evade dai domiciliari, 31enne arrestato a Fucecchio

Si trovava agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso fuori casa dai carabinieri e per questo arrestato per reato di evasione. È successo ieri pomeriggio a Fucecchio dove un uomo, 31enne, è stato colto in flagranza dai militari che dopo non averlo trovato presso la sua abitazione, dalla quale si era allontanato in mattinata, lo hanno rintracciato tra le vie di Fucecchio.

Per il 31enne è scattato immediatamente l'arresto e adesso si trova presso il carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.