Festa della Repubblica a San Miniato, ritorno in piazza senza restrizioni

Per il 77esimo anniversario della Festa della Repubblica il Comune di San Miniato organizza una serie di appuntamenti sul territorio, per la prima volta dopo due anni senza nessuna restrizione. Il programma delle celebrazioni si apre a Ponte a Elsa, alle 10.00, con un omaggio a Luciano Nacci, sindaco di San Miniato dal 1975 al 1985, e la deposizione di un mazzo di fiori alla targa nell’area verde di via delle Camelie. Alle 10.30, in via Nazionale si celebra l’omaggio a Bruno Falaschi, partigiano e sindaco di San Miniato nel 1951 e dal 1960 al 1964, una cerimonia organizzata in collaborazione con il comitato che porta il suo nome. A conclusione della mattinata, la commemorazione dei caduti della seconda guerra mondiale, a Molino d’Egola, alle 11.30, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide in memoria delle vittime della guerra, nel giardino adiacente al Circolo Arci. In questa giornata la cittadinanza è invitata ad esporre alle proprie finestre la bandiera tricolore e a partecipare alla cerimonia.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa