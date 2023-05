Impegnati a Forlì per rimuovere i rifiuti, un weekend di lavoro per la Modus di San Miniato

Nei giorni feriali lavorano per svuotare le campane del vetro, nei giorni festivi si sono impegnati in Emilia Romagna per lo sgombero dei rifiuti dopo l'alluvione dei giorni scorsi.

La società cooperativa consortile Modus di San Miniato Basso, presieduta da Francesco Gabbanini, è stata impegnata nei giorni scorsi inizialmente con 15 mezzi su 40 disponibili su contatto di un ex dirigente Revet, l'azienda per cui Modus è partner, per sostenere la città di Forlì. Alcuni dipendenti hanno pernottato per fare sabato e domenica di lavoro

"E' una situazione drammatica ma la forza di quel popolo è bellissima, sono pronti a darci una mano sempre con il

sorriso, è stato bellissimo. Penso che torneremo a cercare di dare ancora una mano", conclude Gabbanini.