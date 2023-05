Lupi Santa Croce, Michele Bulleri confermato capo allenatore della Kemas Lamipel

Michele Bulleri sarà il capo allenatore della Kemas Lamipel di A2 Credem Banca per la stagione 2023-24. La Società di via del Concilio ha ufficializzato una scelta che era già nell’aria.. Bulleri ha iniziato lo scorso campionato da viceallenatore della prima squadra e responsabile del settore giovanile. La separazione dei Lupi da coach Mastrangelo, a fine marzo, lo ha lanciato nel ruolo di “titolare”, con Alessandro Pagliai come secondo e Matteo Morando nelle vesti di scoutman. Bulleri ha esordito da “head coach” in A2 superando la prova Castellana Grotte al Pala Parenti (3-0) e guidando la squadra al quarto posto. Iniziati i play-off, ha trionfato nel quarto di finale superando Prata di Pordenone (vera e propria “bestia nera” dei biancorossi”) con un doppio successo, a S. Croce sull’Arno e in Friuli. Soltanto la Tonno Callipo Vibo Valentia, dominatrice stagionale del campionato, della Coppa Italia, e della Supercoppa, ha interrotto il cammino della Kemas Lamipel 2.0, una squadra ripensata e rimotivata che ha subito riconosciuto il tecnico pisano come nuovo “leader”. Un allenatore giovane, molto preparato, attaccato ai colori e a km quasi zero (abita a Calci, appena fuori Pisa, 25 minuti da S. Croce sull’Arno). Identikit perfetto per guidare una prima squadra che avrà il compito di far innamorare il pubblico, riempire il Pala Parenti ed essere all’altezza delle due semifinali playoff raggiunte di recente.

“Al momento della sostituzione di Vincenzo (Mastrangelo ndr), la Società ha chiesto all’intero staff, anche a Pagliai e Morando, di portare avanti la situazione. Per noi è stato naturale accettare l’incarico ma vorrei precisare, appunto, che la squadra non è stata affidata esclusivamente a me. Le responsabilità sono sempre state condivise. La conferma è avvenuta in automatico. Abbiamo guadagnato la fiducia del C.D.A. che ha preferito scegliere questa situazione di staff piuttosto che andare a pescare qualcuno da fuori per ripartire, ancora una volta, da zero”.

“Il nostro lavoro si è concretizzato principalmente in un cambio di “umore” all’interno dello spogliatoio e questo si è visto in campo, attraverso determinate prestazioni. Siamo dunque ben contenti di poter ripartire in una nuova situazione, con lo staff consolidato. Ci tengo ancora una volta a sottolineare che la conferma non è solo la mia, ma quella dell’intero gruppo di lavoro senza il quale mi sarei trovato (e mi troverei) veramente in grande difficoltà”.

“Per quanto riguarda il gruppo della prossima stagione, stiamo allestendo una squadra che sarà sicuramente competitiva, con una forte componente “giovane”. Al di là di qualche punto fermo dotato della necessaria esperienza, avremo a disposizione ragazzi interessanti, che avranno bisogno di lavorare, che andranno aspettati, ma che potrebbero regalarci un salto di qualità non indifferente. Hanno un potenziale, dovremo esser bravi noi a farli “esplodere”. E’ una situazione che mi piace e che ritengo congeniale alla mia formazione e al percorso che ho avuto fino a adesso. Il mio modo di lavorare si sposa molto con un roster di questo tipo”.

“Ai tifosi prometto che l’atteggiamento della squadra sarà quello che hanno visto nelle ultime partite della scorsa stagione. Vista la giovane età dei ragazzi, avremo bisogno di supporto, fin da subito, ma anche della pazienza di un pubblico caldo e competente come quello di S. Croce: il gruppo dovrà avere il tempo di lavorare e crescere. Mi piacerebbe tantissimo che ci fosse questa vicinanza del tifo nei confronti dei ragazzi, potrebbe rivelarsi un fattore determinante soprattutto nell’interpretazione delle gare interne”.

CURRICULUM

Michele Bulleri, nato a Pisa 41 anni fa, ha iniziato ad allenare dedicandosi nei primi anni alla pallavolo femminile. Tra le società di zona, ha guidato le giovanili del Volley Pisa e la serie D della Pallavolo S. Bartolomeo Capannoli, ambiente dove ha curato anche il settore delle “under”. E’ stato responsabile del settore giovanile femminile anche ai Lupi S. Croce, dal 2014 al 2018, collezionando finali nazionali e togliendosi tante soddisfazioni con i gruppi 2000-2001-2002. Ha guidato la selezione di Pisa al Trofeo delle Province. Al termine della stagione 2017-18, è volato in Francia per lavorare come assistente di Fulvio Bertini, a Nantes. E’ rimasto per tre stagioni al fianco dell’ex tecnico dei Lupi, per poi collaborare con Hubert Henno. Un’esperienza internazionale molto formativa che ha convinto i vertici di S. Croce a richiamarlo in Italia per inserirlo nello staff di Vincenzo Mastrangelo. Il resto è storia recente e ancora tutta da scrivere.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa