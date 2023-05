Allerta meteo gialla nella Romagna Toscana

Mentre rimane in vigore fino alle 22 di oggi, mercoledì 31 maggio, il codice giallo per rischio idrogeologico e temporali che coinvolge prevalentemente le aree centro-meridionali della regione, la Sala operativa regionale della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di criticità che riguarda la Romagna toscana. Domani, giovedì 1 giugno, la zona sarà infatti infatti interessata, dalle 12 fino alla mezzanotte, da un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.