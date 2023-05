Ambiente: informativa sul Piano sulla qualità dell’aria, passa risoluzione del Pd

Al dibattito sull’informativa della Giunta sul Piano regionale per la qualità dell’aria-ambiente, è quindi seguito l’esame e il voto sulle proposte di risoluzione collegate. Con 24 voti a favore (Pd, Iv e M5s) e 9 contrari (Fdi e Lega) l’aula di palazzo del Pegaso ha approvato l’atto del Partito democratico, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli, che impegna l’esecutivo regionale “a prevedere, anche in considerazione dei dati contenuti sia nell’informativa preliminare in oggetto, sia in recenti studi condotti da Arpat, la necessità di continuare a sostenere con interventi specifici le aree che in termini di qualità dell’aria presentano maggiori criticità”; nonché ad “attivarsi in ambito europeo affinché le necessarie direttive in materia ambientale siano sempre più corrispondenti alla puntuale analisi del quadro conoscitivo esistente e strutturate in modo da essere pienamente applicabili a livello territoriale”.

Il Consiglio regionale ha invece respinto due proposte di risoluzione di Irene Galletti (M5S), illustrate dalla consigliera nel corso del proprio intervento in Aula.





