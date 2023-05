Assorbenti e preservativi a scuola, a Firenze il primo distributore

Una serie di dispenser di assorbenti e di preservativi gratis a scuola. Intorno frasi come 'Il sesso è bello anche protetto' o 'Perdo sangue, non oro'. È quanto è attivo da ieri, martedì 30 maggio, alla scuola superiore Marco Polo di Firenze.

I distributorisono sparsi per l'istituto e liberamente accessibili. Studenti e studentesse potranno ottenere facilmente i prodotti, in modo tale da abbattere i tabù. L'iniziativa è pensata da Unicoop Firenze, che ha donato mille assorbenti e mille condom.

L'idea è stata partorita sia per una maggiore sensibilizzazione sul tema della sessualità, sia per l'aspetto economico, dato che il prezzo dei prodotti è spesso nell'occhio del ciclone. Unicoop Firenze si è detta disposta a replicare l'iniziativa in altri istituti.