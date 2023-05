Dà in escandescenze sul traghetto e colpisce un carabiniere, arrestata

Prima avrebbe dato in escandescenze sul traghetto da Piombino a Portoferraio, poi, una volta all'Elba, avrebbe creato problemi in un bar e reagito contro i carabinieri. Una 23enne è stata arrestata sull'isola in provincia di Livorno, poi è stata condotta in ospedale dopo esser stata sedata. Ora è in libertà ma con obbligo di firma.

La 23enne in traghetto, durante la navigazione, sarebbe stata in uno stato di particolare agitazione e avrebbe iniziato a inveire contro i passeggeri per poi aggredire anche il personale di bordo intervenuto in loro difesa. Avrebbe anche tentato di colpire con una sedia i camerieri del bar della nave e altro personale, scagliandosi poi contro una vetrina espositiva di generi alimentari e scaraventandola a terra assieme a alcuni strumenti da lavoro.

Dopo lo sbarco a Portoferraio avrebbe continuato ad avere un comportamento aggressivo e molesto anche in un bar nei pressi del porto. La giovane avrebbe aggredito uno dei carabinieri intervenuti sull'isola, il militare ha riportato lievi ferite giudicate guaribili in 10 giorni.