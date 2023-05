Grave incidente alle porte di Castelfiorentino, investito un pedone

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Castelfiorentino, dove da quanto si apprende un giovane è stato investito da un'auto in transito. È successo lungo via Niccoli, strada di collegamento alle porte di Castelfiorentino provenendo da Empoli, all'altezza di via Galvani.

Sul posto, poco prima delle 16, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'automedica e due ambulanze della Misericordia di Castelfiorentino e di Empoli, e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

Dalle prime informazioni il ragazzo coinvolto nell'investimento, per cause in corso di accertamento, è stato trasportato d'urgenza al Cto dell'ospedale Careggi di Firenze. Sotto shock la persona alla guida dell'automobile, assistita dai sanitari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO