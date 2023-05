Lavoro con il Consorzio di Bonifica, due posizioni aperte su Firenze e Montespertoli

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha pubblicato due avvisi di selezione per 2 nuovi posti di lavoro da impiegato di concetto nei settori Impianti e Irrigazione e Manutenzione in Amministrazione Diretta: si cerca rispettivamente un perito industriale o laureato nelle aree elettrotecniche, elettriche ed elettroniche e un geometra con diploma di istruzione secondaria di II grado in costruzioni, ambiente e territorio (o ex geometra).

Per entrambe le figure è previsto un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di 38 ore settimanali su 5 giorni a settimana e il trattamento economico stabilito dal vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario corrispondente con inquadramento in Area A, parametro 135 con retribuzione lorda mensile pari a € 1.876,01 da corrispondere per 14 mensilità.

Tutti i dettagli circa i requisiti necessari, le mansioni che si andranno a svolgere e le modalità di selezione sono contenute nei due avvisi disponibili in home page del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno www.cbmv.it, dove è possibile anche scaricare la modulistica necessaria per le rispettive candidature che, attenzione, hanno diversa scadenza:

per il perito industriale o laureato nelle aree elettrotecnico, etc. del Settore Impianti e Irrigazione la scadenza di presentazione della domanda è il 9 giugno 2023 entro le ore 12 – tutte le info su: https://www.cbmv.it/it/news/lavora-con-noi-selezione-per-il-settore-impianti?

per il geometra del settore Manutenzione in Amministrazione Diretta la scadenza di presentazione della domanda è il 15 giugno 2023 entro le ore 12 – tutte le info su: https://www.cbmv.it/it/news/lavora-con-noi-selezione-per-il-settore-amministrazione-diretta?

Le sedi di lavoro inizialmente previste, fermo restando che il servizio si svolge nell’intero comprensorio consortile, sono:

per il perito industriale o laureato nelle aree elettrotecnico del Settore Impianti e Irrigazione presso la sede consortile principale di Firenze, Viale Toscana n. 21;

per il geometra del settore Manutenzione in Amministrazione Diretta presso la sede distaccata consortile di Montespertoli (FI), Strada Provinciale del Virginio n. 150;

ferma restando per entrambi la possibilità di essere assegnato temporaneamente o definitivamente anche a qualunque altra sede del Consorzio, per ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno