Musica live in campagna: al via la 14esima edizione di Petròzio

Da Giovedì 1 Giugno si terrà la 14a edizione di Petròzio e con l’arrivo della bella stagione il Circolo Arci Petroio Aps ripropone il suo evento più longevo con i suoi spazi aggregativi e la musica live gratuita.

La cornice bucòlica e Il fresco della campagna faranno da cornice all'evento che si terrà da Giovedì 1 a domenica 4 Giugno con la collaborazione di La Gare du Vintage e dell'Associazione Agrado.

Petròzio, come sempre, avrà come punto di forza la passione e la determinazione dei suoi volontari, motore della vita associativa della piccola frazione di Petroio nel Comune di Vinci. Lo spirito di socialità e di aggregazione culturale saranno accompagnati come sempre dall’Osteria del Circolo che proporrà le sue specialità.

Il programma di Petrozio 2023:

Giovedì 1 • Project M + J Meister (Garage rock)

Venerdì 2 • Ance & Echo Beach proporranno il tributo a Rino Gaetano

Sabato 3 • Elemento Umano (Indie Pop)

Domenica 4 • La Gare du Vintage presenta Mania Gitana (Manouche)

Cos'altro aggiungere?

Le prenotazioni alla nostra osteria sono caldamente raccomandate chiamando il 347 0572392. Vi aspettiamo al Circolo Arci Petroio in Via Villa Alessandri, 3 a Petroio - Vinci nella zona sportiva

Per info seguiteci sulla nostra pagina facebook : https://www.facebook.com/circoloarcipetroio/

e Instagram: https://instagram.com/circoloarcipetroio?igshid=MmJiY2I4NDBkZg=