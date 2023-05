Nuovo sindaco a Siena, ecco gli eletti in Consiglio

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 31 maggio, l’Ufficio Centrale Elettorale del Tribunale di Siena ha provveduto alla trasmissione al Comune di Siena del verbale delle operazioni a seguito del turno di ballottaggio, dal quale risultato eletti alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Siena i seguenti signori: Michele Capitani, Riccardo Pagni, Barbara Magi, Maria Antonietta Campolo, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Bernardo Maggiorelli, Monica Crociani, Marco Ballini, Pierluigi De Angelis (lista Fratelli d’Italia); Silvia Armini, Micaela Papi, Davide Ciacci, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo (lista Nicoletta Fabio Sindaco); Lorenzo Lorè, Lorenza Bondi (lista Forza Italia-Udc-Nuovo Psi); Franco Bossini (lista Movimento Civico Senese); Massimo Bianchini, Orazio Peluso (lista Lega Salvini Premier); Chiara Parri (lista Sena Civitas); Vanni Griccioli (lista Per Siena), Monica Casciaro (lista Siena Sostenibile); Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli (lista Partito Democratico); Adriano Tortorelli (lista Con Anna Ferretti Sindaca); Anna Ferretti (candidato alla carica di Sindaco ammesso al turno di ballottaggio, risultato non eletto); Fabio Pacciani (candidato alla carica di Sindaco, risultato non eletto); Massimo Castagnini (candidato alla carica di Sindaco, risultato non eletto); Emanuele Montomoli ( candidato alla carica di Sindaco, risultato non eletto).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa