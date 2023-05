Pistola scacciacani modificata come un'arma vera: denunciato 23enne

Aveva una pistola scacciacani modificata nello zaino e per questo è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Firenze per il porto abusivo di armi. Si tratta di un 23enne nordafricano. L’episodio risale a domenica mattina. Una pattuglia del Reparto Polizia di Comunità, impegnata nei controlli contro l’abusivismo commerciale in piazza Annigoni, ha notato un giovane che teneva le mani all’interno di uno zaino dal cui interno proveniva un rumore metallico. Insospettiti gli agenti hanno chiesto all’uomo di mostrare il contenuto della borsa e questi ha estratto una pistola rivelatasi poi essere una scacciacani modificata e priva di tappo rosso senza il quale sembra in tutto e per tutto un’arma autentica. Il nordafricano è stato quindi denunciato per porto abusivo di armi e violazione delle norme sull’immigrazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa