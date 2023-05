Plastic Free, Empoli ricevuto a Montecitorio: "Da anni in prima linea per la tutela dell'ambiente"

Si è tenuto nella mattinata di ieri, martedì 30 maggio 2023, un incontro istituzionale nella Sala della Regina all’interno di Palazzo Montecitorio a Roma, rivolto a tutti i Comuni Plastic Free. Fra i partecipanti, anche il Comune di Empoli, rappresentato dal vicesindaco Fabio Barsottini e dall’assessore all'Ambiente, Massimo Marconcini. Nell'occasione, insieme ai Parlamentari e ai sindaci presenti, hanno presentato le proposte 'Plastic Free' per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.



Tra gli argomenti affrontati, ‘La vita sott’acqua – Obiettivo 14 dell’Agenda 2023 dell’ONU’ in merito al monitoraggio dei rifiuti flottanti nei fiumi e mari e ‘La vita sulla terra – Obiettivo 15 dell’Agenda 2023 dell’ONU’, dedicato invece alla gestione dei rifiuti negli enti locali.



"Ogni occasione per parlare di tutela dell'ambiente e per condividere buone pratiche legate ai rifiuti non può che essere un'opportunità da cogliere con attenzione e gratitudine - sottolineano il vicesindaco Barsottini e l'assessore Marconcini - Empoli da anni è in prima linea su questo fronte con una serie di progetti che vedono impegnata tutta la comunità, dai bambini delle scuole agli adulti. E in questo contesto si inserisce anche la collaborazione, preziosa ed efficace, con Plastic Free onlus, organizzazione di volontariato che da anni è impegnata nel contrasto all'inquinamento da plastica anche sul nostro territorio in collaborazione con la nostra amministrazione. L'attività svolta da realtà come questa è importantissima non soltanto per le azioni svolte, ma anche per la capacità di sensibilizzare su un argomento che deve essere parte della quotidianità di ognuno di noi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa