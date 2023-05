Sr 429 Certaldo-Poggibonsi, Stella e Ciampolini (FI): "Nuova chiusura. Verificare le spese"

"La nuova strada regionale 429 Certaldo-Poggibonsi, dovrà nuovamente chiudere per realizzare la segnaletica orizzontale, e serviranno ulteriori risorse da parte della Regione Toscana per ridurre l'ammaloramento dell'asfalto in un tratto di strada oggetto di intervento per soli 2.8km, mentre i rimanenti 1.8km non sono stati minimamenti toccati. Siamo ben consapevoli che con 500mila euro sistemare un tracciato di quasi 5km possa risultare impossibile ma questo non può esimerci dal fare una serie di considerazioni, e di chiedere che qualcuno indaghi su come sono stati spesi i soldi per la realizzazione di questa importante arteria stradale". È quanto chiedono il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e il vice coordinatore provinciale di FI Firenze, Filippo Ciampolini.

“È stata chiusa una strada per 2 mesi, rimandando continuamente la sua riapertura per le intemperie atmosferiche e la complessità del cantiere - ricordano i due esponenti azzurri -. Da notizie di stampa apprendiamo con piacere che non vi sono stati ritrovamenti di materiali sospetti, come è accaduto nel tratto empolese della nuova 429 con il keu, ma questo ci impone una riflessione che doveva essere colta in questa fase. Sempre stando a notizie di stampa, la Regione Toscana ha spiegato che la strada si trova su un rilevato con un fondovalle particolarmente umido. Questo non favorisce il ristagno delle acque superficiali e questa è una concausa dell'ammaloramento dell'asfalto. Non potevano essere prese eventuali misure in fase di progettazione iniziale? Le istituzioni, dalla Regione Toscana alla Provincia di Siena, hanno svolto correttamente il loro lavoro di controllo su una opera dal costo di 33,1 milioni di euro?".

"Occorre convocare i progettisti, la cooperativa che ha svolto i lavori ed andare fino in fondo a questa vicenda e capire in modo chiaro e definitivo se alla base di tutti questi disagi vi possa essere stato un difetto di costruzione della strada a partire dalle fondamenta - chiedono Stella e Ciampolini -. Dal 2012 ad oggi, è costata oltre 1 milione di euro di manutenzione e oggi sappiamo che serviranno nuove risorse. Occorre mettere un punto chiaro e dare risposte ai cittadini, i quali, per 2 mesi, solo grazie al lavoro della stampa, hanno avuto aggiornamenti in merito a una strada che riveste un ruolo centrale nelle abitudini quotidiane di migliaia di cittadini".

