Trasporto scolastico, da domani al via alle iscrizioni su una nuova piattaforma online

Si aprono domani, 1 giugno, le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico. Anche quest'anno le tariffe per usufruire del servizio restano invariate per le famiglie montemurlesi che, nonostante il rincaro del costo della vita, non dovranno affrontare maggiori spese. Per favorire quanto più gli utenti e semplificare le procedure, il Comune di Montemurlo ha deciso di procedere anticipatamente all'acquisto degli abbonamenti annuali per gli studenti direttamente dal gestore; le famiglie non dovranno recarsi in tabaccheria o online per acquistare gli abbonamenti. I titoli di viaggio saranno poi erogati dall'amministrazione comunale alle famiglie, così come avveniva in passato: «Per agevolare le famiglie, anche quest'anno il Comune di Montemurlo provvederà ad acquistare anticipatamente i titoli annuali di viaggio dal gestore del trasporto pubblico, Autolinee toscane, e poi a distribuirli alle famiglie – spiega l'assessore Antonella Baiano- Inoltre, nonostante questa possibilità non sia prevista dal gestore, il Comune continuerà ad applicare le stesse tariffe ridotte previste in passato alle famiglie che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico di sola andata o solo ritorno, quindi pagando una cifra inferiore rispetto al costo dell'abbonamento intero. Il Comune, infatti, si farà carico dei maggiori costi. Un segno di attenzione verso le famiglie in un momento molto delicato per il rincaro dei prezzi di beni e servizi»

L'altra novità riguarda la modalità d'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, infatti, il Comune di Montemurlo ha deciso di adottare la piattaforma SiMeal per la gestione di tutti servizi scolastici ed educativi online come la mensa scolastica. Per effettuare l'iscrizione al trasporto c'è tempo fino al 30 giugno. A partire dal prossimo anno anno scolastico tutti i servizi a domanda individuale saranno gestiti dal Comune attraverso la nuova piattaforma SiMeal, sulla quale sarà possibile effettuare i pagamenti, consultare l'estratto conto della mensa scolastica, inviare o ricevere comunicazioni, richiedere le agevolazioni Isee. «Vogliamo andare verso una semplificazione delle procedure ed arrivare all'adozione della nuova piattaforma per gestire in maniera più efficace tutte le iscrizioni ai servizi scolastici ed educativi, com'è già a avvenuto ad aprile scorso per gli asili nido e spazi gioco», dice l'assessore Baiano. L'accesso alla piattaforma è consentito autenticandosi tramite Spid, Carta nazionale servizi e carta d'identità elettronica. Gli utenti che intendono utilizzare il servizio, possono accedere alla piattaforma dal computer( https://montemurlo.simeal.it/sicare/benvenuto.php) o da smartphone scaricando la nuova App SiMeal, disponile attualmente sia per Android che per iOS. Per ulteriori informazioni si può contattare l'ufficio pubblica istruzione scrivendo una mail a: pubblicaistruzione@comune.montemurlo.prato.it

Il manuale per accedere alla piattaforma si può scaricare dal seguente link https://montemurlo.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=16&id_doc=21433

