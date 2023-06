Una delegazione di Cerreto Guidi per i festeggiamenti della gemellata Saint Marcel

In occasione dei 25 anni del gemellaggio che unisce Saint Marcel alla città tedesca di Nüdlinghen, sono state invitate in Normandia le delegazioni di tutte le altre località che stringono dei patti con la città francese. Tra queste Cerreto Guidi il cui gemellaggio con Saint Marcel risale ad oltre 20 anni fa. Nato come scambio tra studenti dei due paesi, il rapporto si è poi trasformato in una solida intesa tra le due amministrazioni e le rispettive comunità.

Nella delegazione che nei giorni scorsi si è recata in Francia, c’era, per l’Amministrazione comunale, l’assessore Alessio Tanganelli che ha avuto parole di encomio per la bella iniziativa promossa in Normandia che ha unito i bavaresi di Nüdlinghen e gli inglesi di Bishop's Castle.

“Ringrazio la municipalità di Saint Marcel con in testa il Sindaco Hervé Podraza, il comitato gemellaggi francese, il comitato gemellaggi di Cerreto Guidi e le famiglie che ci hanno ospitato, per la calorosa accoglienza ricevuta- commenta Alessio Tanganelli- E’stata una bella occasione per confrontarsi con gli amministratori, ma anche per declinare al meglio la parola Europa. Il sistema di accoglienza e scambio dei nostri ragazzi della scuola media crea un bagaglio che concorre alla crescita culturale ed esperienziale dei giovani cerretesi. Siamo orgogliosi come Amministrazione comunale- conclude Tanganelli- di aver sempre supportato le attività del Comitato di Gemellaggio che da anni si sono intensificate e strutturate sempre meglio”.

Della delegazione che ha partecipato al viaggio a Saint Marcel, facevano parte, fra gli altri, anche il Presidente del Comitato del gemellaggio Fernando Sani e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gabriella Menichetti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa