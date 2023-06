Oggi ringrazio Lellalella che mi ha mandato la ricetta del Limoncello realizzato in casa. Nella ricetta ci dà anche dei consigli su come riutilizzare le bucce del limone non tratto e del succo, in questo modo non spreca e butta via niente!

Le foto che vedete mi sono state gentilmente concesse da lei.

Limoncello di LellaLella

Ingredienti

6 limoni di media grandezza non trattati

1 litro di alcool "96" gradi

800g. di zucchero(io ne metto 700 buono uguale)

1 litro di acqua

Preparazione

La preparazione è semplice con il pelapatate togliete la buccia ai limoni e le mettete sotto alcool in un recipiente chiuso ermetico in posto buio, o penombra e ogni giorno per 8/ 10 giorni dovete agitare il barattolo per 10 secondi circa. Trascorso il tempo prendete una pentola con un litro di acqua e lo zucchero e sciogliete a fuoco lento. Quando è freddo aggiungete l'alcool filtrato dalle bucce, mescolare bene e imbottigliate. Meglio far riposare un mese sempre in penombra, però è buono anche dopo 10 giorni. La buccia del limone non la buttate ma tritatela e mettetela in una busta in congelatore. Potrete utilizzarla in un momento successivo per aromatizzare un dolce, una torta o la crema.

Lella Lella non spreca e butta via niente così ci dà anche un’altra idea per riutilizzare anche il succo dei limoni. Questo lo mette in dei sacchetti per ghiaccioli e poi lo congela. Lei lo adopera al momento del bisogno, per esempio ora che andiamo incontro all’estate un ghiacciolino al limone si mette bene in acqua tonica realizzando una bevanda buona e dissetante, potete optare per altre bibite o semplicemente dell’acqua o il tè freddo.

Lellalella

