Uomo armato con una pistola giocattolo, bloccato dalla polizia

Questa notte, alle 03:15, la polizia di Pisa è intervenuta in viale delle Piagge in seguito alla segnalazione di cittadini spaventati dalla presenza di una persona armata con una pistola. Due pattuglie si sono rapidamente recate sul viale, convergendo da entrambi i lati fino a individuare il sospetto, un giovane che, al vedere la polizia, ha cercato di sbarazzarsi di una pistola, lanciandola verso una siepe. La persona è stata prontamente bloccata in modo sicuro, perquisita e successivamente è stata recuperata la pistola, che sembrava completamente reale, lunga circa 16 cm, ma si è rivelata essere un'arma giocattolo con funzioni di accendino.

Il giovane, a cui è stato chiesto spiegazioni sul possesso dell'arma e sui motivi per cui si trovava in quella zona a quell'ora della notte, ha rifiutato di rispondere agli agenti di polizia e ha reagito ai controlli minacciando e oppongendosi all'accompagnamento in ufficio per le necessarie procedure. Dopo essere stato persuaso, è stato identificato come un cittadino pisano di 24 anni, accompagnato presso la Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, nonché per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La pistola è stata sequestrata