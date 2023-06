Alessandro Massimo Facchinetti è il nuovo segretario regionale del Partito Comunista in Toscana

Dopo il IV congresso del Partito Comunista che ha visto la nomina di Alberto Lombardo come Segretario Generale, Salvatore Catello come vice-Segretario Generale e Marco Rizzo come Presidente Onorario del Partito Comunista, al termine del congresso regionale svolto in Toscana è stato eletto segretario regionale Alessandro Massimo Facchinetti, membro del Comitato Centrale e fino ad oggi responsabile della federazione di Arezzo, come vice segretario regionale invece è stato eletto Corso Mignani, membro del Comitato Centrale e responsabile della federazione di Firenze.

Facchinetti prende il posto del segretario uscente Francesco Sale che rimarrà all'interno del comitato centrale del Partito Comunista.

Il Partito Comunista è un partito fatto di lavoratori, giovani e popolo, che in questi anni ha saputo essere presente nelle lotte e nei principali appuntamenti elettorali e che deve continuare a marciare in questa direzione, contro la destra e la sinistra, facce della stessa medaglia che eseguono entrambi gli interessi dell’Unione Europea eterodiretti dai grandi gruppi capitalistici, dalle banche e dalla finanza.