Centro Ippico Empolese medaglia d'oro ai campionati toscani

Il Centro Ippico Empolese è stato impegnato questo fine semana ad Arezzo per i Campionati Toscani, dove si è distinta l’amazzone Stefania Caporaso insieme ad Elien, cat. 110 Criterium Breve Junior, che vanno sul gradino più alto del podio e conquistano la medaglia d’oro. Altro strepitoso oro di Teresa D'Angelo su Luce de Villanova, che ha ottenuto il primo posto in cat. Trofeo Toscano Senior. Non da meno gli altri partecipanti dove vediamo Dafne Tosum su Paprika medaglia di bronzo cat. Primi Galoppi, Jenny Castellacci su Audace medaglia d’Argento in campionato a squadre pony, Letizia Fioravanti su Golden Giggs Time quarto posto cat. Criterium Breve.

Un ringraziamento speciale ai Tecnici Alessio Bianci e Ottavia Corti per il loro impegno e professionalità che giornalmente dimostrano con i propri allievi che non deludono mai e portano a casa sempre risultati di eccellenza innalzando la qualità e il pregio del Centro Ippico Empolese. Dice il tecnico Alessio Bianchi : "L’equitazione è uno sport, un gioco, una passione, è un rapporto affevo con il cavallo che completa la crescita della persona".

Fonte: Ufficio stampa