Anziana trovata morta a Pistoia, disposti autopsia e esame del Dna

La procura ha disposto accertamenti tecnici 'non ripetibili' sulla vicenda della 90enne trovata morta in casa a Pistoia, in via Monteverdi. La procura ha incaricato un genetista di estrapolare il profilo genetico di reperti e campioni biologici prelevati nell'abitazione e poi di procedere alla successiva "tipizzazione e comparazione" coi profili genetici del figlio. Questi, un sessantenne, è indagato per omicidio volontario.

L'operazione dovrebbe avvenire il 7 giugno. Lo stesso giorno si terrà l'autopsia su Ottavina Maestripietri, che viveva da sola nella casa di via Monteverdi. Dall'esame sono attese risposte riguardo alle cause del decesso, avvenuto il 1 giugno.

A trovare l'anziana senza vita - ipotizzando pure che la donna fosse stata vittima di una rapina -, era stato il figlio, che aveva le chiavi di casa ed era passato di prima mattina a farle visita.