Una nave da crociera approderà al Giglio: non accadeva da prima della Costa Concordia

Una nave da crociera approderà all'Isola del Giglio. Non accadeva da dodici anni, da prima del naufragio della Costa Concordia. Giovedì 8 giugno, alle 8,30, giungerà al Giglio, nell'ambito del progetto 'PortArgentario', la 'World Navigator' della 'Mystic Cruises'.

Proveniente da Livorno, resterà sull'isola fino alle 12, salperà per Porto Ercole (Monte Argentario) e ripartirà per Civitavecchia. È una nave da 200 passeggeri anche se in quella data trasporterà circa 100 turisti, per la gran parte dagli Stati Uniti.

Dopo una breve cerimonia di benvenuto a bordo da parte del sindaco Sergio Ortelli, dell'assessore Walter Rossi e del sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, in qualità di presidente di 'PortArgentario', i turisti scenderanno a terra per visitare liberamente l'Isola del Giglio".