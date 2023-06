"Rallentate, i bambini giocano per strada": il cartello disegnato dagli studenti

"Attenzione rallentare: in questo paese i bambini giocano ancora per strada". I bambini e le bambine della scuola elementare Marconi di Riparbella, piccolo comune della provincia pisana, hanno decorato i cartelli che appariranno dal prossimo 8 giugno nelle strade del centro abitato. La richiesta, spiega il sindaco Salvatore Neri, è arrivata dal Consiglio comunale dei ragazzi ed è stata recepita dalll'amministrazione. Bimbi in bici, skate, che giocano a calcio: tante le illustrazioni per spiegare a automobilisti di andare piano per far continuare ai più piccoli a vivere la socialità in strada. Nelle settimane scorse gli stessi studenti avevano già decorato anche le panchine della città.